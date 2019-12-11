СК направил в суд дело против экс-министра обороны Украины Гриценко
- РИА Новости
По данным СК, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находятся на территории Украины, публично призвал в СМИ к осуществлению террористической деятельности на территории России.
В Следственном комитете напомнили, что он призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами России деятельность, направленную на уничтожение украинской военный техники и убийство украинских силовиков.
В СК России добавили, что экстрадировать Гриценко с Украины, где он находится, не позволяет украинское законодательство и международное право.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
По данным ведомства, экс-министр находится в международном розыске, в апреле 2019 года его заочно арестовали.