В ДТП в Приморье столкнулись 18 автомобилей

В Надеждинском районе Приморского края столкнулись 18 автомобилей, пострадали четыре человека.

«В 03:30 мск на 10-м километре автодороги Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл произошли три ДТП в попутном направлении с участием 18 легковых автомобилей», — приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что движение автотранспорта осуществлялось по объездной дороге.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 32 человека и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.