Якубович прокомментировал сообщение о смерти Лужкова

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Телеведущий Леонид Якубович в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Якубович прокомментировал сообщение о смерти Лужкова
  • РИА Новости

«То, что Лужков был работягой, то, что у него был невероятно мощный характер, и то, что он умел заставлять людей работать, — факт», — сказал он.

По его словам, при Лужкове Москва была Москвой.

Как добавил Якубович, новость о смерти экс-мэра — это очень печально.

Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества.

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