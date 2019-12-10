Якубович прокомментировал сообщение о смерти Лужкова

Телеведущий Леонид Якубович в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«То, что Лужков был работягой, то, что у него был невероятно мощный характер, и то, что он умел заставлять людей работать, — факт», — сказал он.

По его словам, при Лужкове Москва была Москвой.

Как добавил Якубович, новость о смерти экс-мэра — это очень печально.

Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества.