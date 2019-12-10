Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По словам старшего помощника приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майи Ивановой, рейс KI-9551 вылетел из Уфы в 21:39 по местному времени (19:39 мск).

«Пассажиры: 70 взрослых, один ребёнок и двое малолетних, опасного груза нет, экипаж — восемь (человек. — RT). Отказ третьего двигателя. Возвращается на аэродром вылета», — цитирует её ТАСС.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время самолёт вырабатывает топливо и планирует совершить посадку в 01:50 по местному времени (23:50 мск).

1 ноября экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за неисправности двигателя совершил пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. Позднее стало известно, что причиной отказа двигателя стало попадание птицы.