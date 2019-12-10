Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
- © Владимир Сергеев
- РИА Новости
По словам старшего помощника приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майи Ивановой, рейс KI-9551 вылетел из Уфы в 21:39 по местному времени (19:39 мск).
«Пассажиры: 70 взрослых, один ребёнок и двое малолетних, опасного груза нет, экипаж — восемь (человек. — RT). Отказ третьего двигателя. Возвращается на аэродром вылета», — цитирует её ТАСС.
В прокуратуре уточнили, что в настоящее время самолёт вырабатывает топливо и планирует совершить посадку в 01:50 по местному времени (23:50 мск).
1 ноября экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за неисправности двигателя совершил пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. Позднее стало известно, что причиной отказа двигателя стало попадание птицы.