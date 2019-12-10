В Адыгее направили более 244 млн рублей на программу по обеспечению жильём молодых семей
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Почти 340 семей смогли улучшить свои жилищные условия, что на 55 больше, чем в 2018-м.
К участию в программе допускаются семьи, признанные нуждающимися в улучшении условий проживания. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Им возмещают не менее 30—35% стоимости жилья.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.