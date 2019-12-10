В Адыгее направили более 244 млн рублей на программу по обеспечению жильём молодых семей

На финансирование программы по обеспечению жильём молодых семей в Адыгее направили более 244 млн рублей в 2019 году, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики Мурата Кумпилова.

Почти 340 семей смогли улучшить свои жилищные условия, что на 55 больше, чем в 2018-м.

К участию в программе допускаются семьи, признанные нуждающимися в улучшении условий проживания. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Им возмещают не менее 30—35% стоимости жилья.

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