В Адыгее направили более 244 млн рублей на программу по обеспечению жильём молодых семей

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На финансирование программы по обеспечению жильём молодых семей в Адыгее направили более 244 млн рублей в 2019 году, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики Мурата Кумпилова.
В Адыгее направили более 244 млн рублей на программу по обеспечению жильём молодых семей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Почти 340 семей смогли улучшить свои жилищные условия, что на 55 больше, чем в 2018-м.

К участию в программе допускаются семьи, признанные нуждающимися в улучшении условий проживания. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Им возмещают не менее 30—35% стоимости жилья.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.

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