В Оренбургской области перед судом предстанет обвиняемый в совершении убийства в 1995 году

Короткая ссылка
В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении убийства в 1995 году. В настоящее время он отбывает 19-летний срок за другое тяжкое преступление, передаёт RIA56.
В Оренбургской области перед судом предстанет обвиняемый в совершении убийства в 1995 году
  • Gettyimages.ru

Фигуранта обвиняют в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки и её дочери в Оренбурге. Тогда расследование прокуратуры Промышленного района было приостановлено, но впоследствии областное управление СК России возобновило его.

В 2002 году Оренбургский областной суд приговорил мужчину за другое убийство к 19 годам тюрьмы. Свою вину в совершении преступления в 1995-м осуждённый признал частично.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить