В Оренбургской области перед судом предстанет обвиняемый в совершении убийства в 1995 году

В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении убийства в 1995 году. В настоящее время он отбывает 19-летний срок за другое тяжкое преступление, передаёт RIA56.

Фигуранта обвиняют в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки и её дочери в Оренбурге. Тогда расследование прокуратуры Промышленного района было приостановлено, но впоследствии областное управление СК России возобновило его.

В 2002 году Оренбургский областной суд приговорил мужчину за другое убийство к 19 годам тюрьмы. Свою вину в совершении преступления в 1995-м осуждённый признал частично.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.