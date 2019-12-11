Шаймиев прокомментировал сообщение о смерти Лужкова
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- РИА Новости
Как отметил Шаймиев, Лужков — патриот, верный сын России и великий труженик.
«Где бы ни работал, с любовью выполнял любую работу. В каждой отрасли добивался успехов. 18 лет поработал мэром Москвы. Трижды избирался. Поддержка от 70 до 80%. Такая была поддержка и любовь народа», — сказал он.
По его словам, Лужков был крупным лидером, преданным Родине.
Смерть экс-мэра прокомментировал и актёр Леонид Ярмольник.
«Мы много лет дружили и много делали вместе, мне очень горько, и для меня это как обухом по голове», — заявил он в беседе с Nation News.
Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.