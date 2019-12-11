Шаймиев прокомментировал сообщение о смерти Лужкова

Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил Шаймиев, Лужков — патриот, верный сын России и великий труженик.

«Где бы ни работал, с любовью выполнял любую работу. В каждой отрасли добивался успехов. 18 лет поработал мэром Москвы. Трижды избирался. Поддержка от 70 до 80%. Такая была поддержка и любовь народа», — сказал он.

По его словам, Лужков был крупным лидером, преданным Родине.

Смерть экс-мэра прокомментировал и актёр Леонид Ярмольник.

«Мы много лет дружили и много делали вместе, мне очень горько, и для меня это как обухом по голове», — заявил он в беседе с Nation News.

Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.