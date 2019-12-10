Церетели выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
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- РИА Новости
«Ушёл из жизни достойный человек. Юрий Михайлович очень много сделал — для людей, для Москвы, для Российской академии художеств. Энергичный, талантливый человек, он любил жизнь, всегда стремился быть полезным», — заявил он.
По его словам, Лужков всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства.
В свою очередь, народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что Лужков обладал огромной энергией и придерживался собственных взглядов.
«Я знаю, как он относился к театральному делу. Хотя я не был в его ведении, к сожалению, потому что я (руковожу. — RT) федеральным учреждением, а не московским. Но я знаю, как театрам хорошо жилось при нём», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.