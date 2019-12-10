Церетели выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Короткая ссылка
Художник и скульптор Зураб Церетели в беседе с изданием Newizv.ru выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Церетели выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни достойный человек. Юрий Михайлович очень много сделал — для людей, для Москвы, для Российской академии художеств. Энергичный, талантливый человек, он любил жизнь, всегда стремился быть полезным», — заявил он.

По его словам, Лужков всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства.

В свою очередь, народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что Лужков обладал огромной энергией и придерживался собственных взглядов.

«Я знаю, как он относился к театральному делу. Хотя я не был в его ведении, к сожалению, потому что я (руковожу. — RT) федеральным учреждением, а не московским. Но я знаю, как театрам хорошо жилось при нём», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить