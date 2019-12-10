Путин присудил госпремию актёру Константину Хабенскому

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Президент России Владимир Путин присудил государственную премию за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности в 2019 году актёру Константину Хабенскому.
Путин присудил госпремию актёру Константину Хабенскому
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присудить государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года... Хабенскому Константину Юрьевичу, учредителю благотворительного фонда Константина Хабенского», — говорится в документе.

В указе отмечается, что также госпремию за правозащитную деятельность получила председатель совета организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.

4 ноября Путин вручил премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. 

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