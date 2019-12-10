В Совфеде предложили выделять средства на пособия детям с редким заболеванием

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой выплачивать пособия на детей, страдающих фенилкетонурией, до достижения ими 18 лет.
В Совфеде предложили выделять средства на пособия детям с редким заболеванием
  • РИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», письмо с таким предложением он направит главе Минтруда Максиму Топилину и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Кутепова, если предусмотреть эту норму, родители детей с редким заболеванием получат дополнительные средства, необходимые на покупку дорогостоящего диетического питания. Он также отметил, что необходимые продукты стоят в 5—15 раз дороже, чем обычные.

«При несоблюдении специальной диеты происходит накопление фенилаланина и токсических продуктов, что, в свою очередь, приводит к серьёзному поражению центральной нервной системы», — подчеркнул сенатор.

По его расчётам, размер пособия должен составлять 12 681,09 рубля на человека. Всего на выплаты детям, страдающим фенилкетонурией, понадобится дополнительно выделять из бюджета 7 507 205,28 рубля в месяц (90 086 063 рубля в год).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить