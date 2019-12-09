Эксперт прокомментировал предложение ввести электронные договора купли-продажи автомобилей

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение ввести электронную форму договора купли-продажи автомобилей в России.

«У нас документы уходят в электронную сферу. Теперь уже ПТС есть для многих электронный, договор ОСАГО тоже в электронном виде заключается. Обещают права через некоторое время сделать электронные», — заявил он.

Поэтому, отметил эксперт, электронный договор купли-продажи является вполне логичным шагом.

Как отметил Моржаретто, поскольку это касается госуслуг, то можно будет сразу поставить электронную подпись, и всё — договор заключён.

«Более того, он сразу доступен и сотруднику ГИБДД, который регистрирует», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал данную инициативу.