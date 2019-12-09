Пассажиры МЦД совершили около 8 млн поездок с момента запуска

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В Департаменте транспорта рассказали, что с момента запуска МЦД пассажиры совершили около 8 млн поездок на новом наземном транспорте.
Пассажиры МЦД совершили около 8 млн поездок с момента запуска
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на Белорусско-Савёловском маршруте было совершено меньше поездок, чем на Курско-Рижском.

«За время работы Московских центральных диаметров на МЦД-1 было совершено почти 3,8 млн поездок, на МЦД-2 — 4,2 млн поездок», — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-губернатор Московской области Игорь Тресков в беседе с телеканалом «360» заявил, что после запуска МЦД пассажиропоток в автобусах региона уменьшился на 5%

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