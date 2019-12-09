Медведев раскритиковал ход реконструкции очистных сооружений Байкала

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам подверг критике ход работ по реконструкции очистных сооружений Байкала в Бурятии.
Медведев раскритиковал ход реконструкции очистных сооружений Байкала
  • РИА Новости

Медведев отметил, что вопрос о сохранении озера Байкал в рамках нацпроекта «Экология» непросто решить в связи с медленными темпами реконструкции очистных сооружений.

«Причина — реконструкция очистных сооружений, она идёт очень медленно, недопустимо медленными темпами на территории Бурятии», — цитирует его Интерфакс.

Российский премьер также добавил, что по-прежнему не разработана необходимая проектно-сметная документация.

«До сих пор не разработана проектно-сметная документация, необходимая для старта мероприятий по ликвидации ранее причинённого ущерба от работы Байкальского ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината. — RT)», — подчеркнул Медведев.

В середине октября спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» назвал основной экологической проблемой Байкала отсутствие очистных сооружений в ЖКХ.

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