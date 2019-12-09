В Москве оценили рост поступлений в бюджет от патентной системы налогообложения
- РИА Новости
Он отметил, что за девять месяцев 2019 года налог принёс казне 3,5 млрд рублей, что превышает отчисления за тот же период 2018 года на 10,6%. Всего столичными предпринимателями было приобретено 78,5 тыс. патентов.
«Самой востребованной отраслью для патентной системы налогообложения является розничная торговля: за девять месяцев в этой сфере было приобретено 33,6 тыс. патентов. На втором месте — бытовые услуги. В этой сфере было приобретено 9,9 тыс. патентов», — сообщил заммэра.
По его словам, тройку лидеров замыкают услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений: за девять месяцев арендодатели приобрели 9,1 тыс. патентов.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что в 2019 году столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года.