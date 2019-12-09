В Москве оценили рост поступлений в бюджет от патентной системы налогообложения

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о росте поступлений в городскую казну от патентной системы налогообложения.

Он отметил, что за девять месяцев 2019 года налог принёс казне 3,5 млрд рублей, что превышает отчисления за тот же период 2018 года на 10,6%. Всего столичными предпринимателями было приобретено 78,5 тыс. патентов.

«Самой востребованной отраслью для патентной системы налогообложения является розничная торговля: за девять месяцев в этой сфере было приобретено 33,6 тыс. патентов. На втором месте — бытовые услуги. В этой сфере было приобретено 9,9 тыс. патентов», — сообщил заммэра.

По его словам, тройку лидеров замыкают услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений: за девять месяцев арендодатели приобрели 9,1 тыс. патентов.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что в 2019 году столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года.