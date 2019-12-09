Эксперт оценил идею введения электронных договоров купли-продажи автомобилей

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал идею появления в России электронной формы договора купли-продажи автомобилей.

Он отметил, что инициатива Минкомсвязи могла бы быть направлена на борьбу с мошенниками. Однако, по мнению Попова, введение электронных договоров не избавит от преступных махинаций, ведь традиционная рукописная форма договора также сохранится, пока порталом госуслуг пользуются не все жители страны.

«Возможно, электронный документооборот позволит не валить штрафы на предыдущего владельца авто, потому что сейчас после продажи нужно перерегистрировать автомобиль в десятидневный срок. И, возможно, электронный вариант купли-продажи сразу направит эти претензии новому владельцу. Это был бы ощутимый плюс», — предположил Попов.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с телеканалом «360» также рассказал о плюсах и минусах введения электронной формы договора купли-продажи автомобилей.