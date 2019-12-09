Эксперт оценил идею введения электронных сделок купли-продажи автомобилей

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал идею запуска нового сервиса по заключению электронных сделок купли-продажи автомобилей.

«Даже при позитивных предложениях люди думают о подвохах и скрытых намерениях. Поэтому полного доверия нет и к этой инициативе. Заинтересованность есть, возможно, даже не у властей, а у людей, которые с властью работают. Возможно, доступно будет какие-то договоры признавать недействительными из-за несоответствия электронной версии, аннулировать сделки, когда это кому-то понадобится», — сказал он.

По мнению специалиста, каждая сделка по купле-продаже автомобиля уникальна, и электронный договор не должен освободить участников от тщательного анализа и формулирования обязательств по своему договору.

Эксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News также прокомментировал идею появления в стране электронной формы договора купли-продажи автомобилей.