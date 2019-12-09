Кузнецова призвала ввести специальность «детская психиатрия»

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости ввести специальность «детская психиатрия» отдельно от «взрослой психиатрии» в университетах.
Кузнецова призвала ввести специальность «детская психиатрия»
  • РИА Новости

«Надо вернуть специальность «детская психиатрия». Сегодня она у нас в составе взрослой и даёт единый диплом, но очень важно, чтобы эта практика и специфика детской психиатрии в том числе преподавалась нашим будущим специалистам», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Она также рассказала, что почти 900 тыс. несовершеннолетних имеют психические расстройства и в России впервые диагностировали психические расстройства у 20 тыс. детей в возрасте 15—17 лет, а диагноз «умственная отсталость» диагностируется у порядка 3,5 тыс. подростков в возрасте 15—17 лет.

В марте в Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян. Так, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек).

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