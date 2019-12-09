В Крыму планируют развернуть третий полк ВДВ в 2021 году

Новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии планируется развернуть в Крыму в 2021 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

«У нас должны быть начаты мероприятия организационно-штатные в следующем году. А будут завершены в 2021 году», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о создании 3-го десантно-штурмового полка в Крыму.

В октябре в Крыму прошли учения, в ходе которых экипажи самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота условно атаковали объекты, прикрываемые расчётами зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.