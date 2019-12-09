Москва и Подмосковье разработают единую транспортную платёжную систему

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков в беседе с телеканалом «360» заявил, что правительство Московской области и столичная мэрия приступили к разработке единой транспортной платёжной системы.

«Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платёжная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платёжным средством. Сейчас мы объединили «Стрелку» и «Тройку» в одну карту, но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платёжная система», — подчеркнул Тресков.

В настоящее время в Московской области действует транспортная карта «Стрелка», а в Москве — «Тройка».

Ранее kp.ru сообщал, что специалисты российских банков отметили рост популярности использования банковских карт для оплаты проезда.