Москва и Подмосковье разработают единую транспортную платёжную систему
- РИА Новости
«Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платёжная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платёжным средством. Сейчас мы объединили «Стрелку» и «Тройку» в одну карту, но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платёжная система», — подчеркнул Тресков.
В настоящее время в Московской области действует транспортная карта «Стрелка», а в Москве — «Тройка».
Ранее kp.ru сообщал, что специалисты российских банков отметили рост популярности использования банковских карт для оплаты проезда.