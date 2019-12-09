В Подмосковье открылся комплекс «Реутов Арена»

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В Московской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Реутов Арена», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье открылся комплекс «Реутов Арена»
  • ©reutov.net

В комплекс входят: каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, построенный в соответствии с международными стандартами, фитнес-центр, включающий тренажёрный зал и помещения для групповых занятий, а также три бассейна для любого возраста и уровня подготовки.

«Сегодня, по отчётам наших коллег, мы понимаем, что сюда уже записались более 3 тыс. человек. Соответственно, для многих жителей это нужно и важно. Южная часть города достаточно густо заселена, и необходимость такого большого, крупного фитнес-центра с ледовым полем действительно актуальна», — подчеркнул глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

На торжественном открытии также присутствовали известные спортсмены, которые высоко оценили качество нового комплекса.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в 28 парках столицы этой зимой будут работать 38 катков и хоккейных коробок.

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