В Подмосковье открылся комплекс «Реутов Арена»

В Московской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Реутов Арена», сообщает телеканал «360».

В комплекс входят: каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, построенный в соответствии с международными стандартами, фитнес-центр, включающий тренажёрный зал и помещения для групповых занятий, а также три бассейна для любого возраста и уровня подготовки.

«Сегодня, по отчётам наших коллег, мы понимаем, что сюда уже записались более 3 тыс. человек. Соответственно, для многих жителей это нужно и важно. Южная часть города достаточно густо заселена, и необходимость такого большого, крупного фитнес-центра с ледовым полем действительно актуальна», — подчеркнул глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

На торжественном открытии также присутствовали известные спортсмены, которые высоко оценили качество нового комплекса.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в 28 парках столицы этой зимой будут работать 38 катков и хоккейных коробок.