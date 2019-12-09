Россияне рассказали, кого считают героями Отечества

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, кого из отечественных военных различных эпох россияне считают героями Отечества, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные опроса.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, большинство россиян (37%) выбрали маршала СССР Георгия Жукова.

19% респондентов назвали имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

На третьем месте оказался полководец Александр Суворов — 15%.

Также героями в России считают Михаила Кутузова (12%), маршала Константина Рокоссовского (11%), Иосифа Сталина (8%).

5% респондентов вспомнили о заслугах маршала Ивана Конева, по 3% назвали генерала Александра Лебедя и князя Александра Невского.

В опросе участвовали около 1,6 тыс. россиян от 18 лет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как относятся к волонтёрам.