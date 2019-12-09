Россияне рассказали, кого считают героями Отечества
- РИА Новости
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, большинство россиян (37%) выбрали маршала СССР Георгия Жукова.
19% респондентов назвали имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
На третьем месте оказался полководец Александр Суворов — 15%.
Также героями в России считают Михаила Кутузова (12%), маршала Константина Рокоссовского (11%), Иосифа Сталина (8%).
5% респондентов вспомнили о заслугах маршала Ивана Конева, по 3% назвали генерала Александра Лебедя и князя Александра Невского.
В опросе участвовали около 1,6 тыс. россиян от 18 лет.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как относятся к волонтёрам.