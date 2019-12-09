В Подмосковье рассказали о сокращении числа пассажиров автобусов на 5% после запуска МЦД
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На дорогах Московской области мы отмечаем снижение частного транспорта. Пассажиры активно пересаживаются на МЦД. Это действительно стало удобно, комфортно и быстро», — заявил он.
Тресков также добавил, что в ближайшее время Москва и Подмосковье намерены совместно разработать единую платёжную карту для проезда на общественном транспорте.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о сокращении пассажиропотока на 19 станциях столичного метро после запуска Московских центральных диаметров.