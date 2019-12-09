В Москве рассказали о работе катков и хоккейных коробок в столичных парках

В 28 парках столицы этой зимой будут работать 38 катков и хоккейных коробок, сообщает сайт «Москва 24».

Площадки с искусственным льдом уже открыты, а катки с натуральным покрытием зальют, когда в городе установится морозная погода.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, в Парке Горького работает каток «Восход» — одна из самых больших площадок с искусственным льдом в городе. Каток «Электронный лёд» открыт в Таганском парке. В саду имени Баумана все желающие могут покататься на коньках на кинокатке, где по воскресеньям также проходят показы новогодних фильмов. В саду «Эрмитаж» открыт «Jazz каток», где ежедневно звучит джазовая музыка.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что участникам проекта «Московское долголетие» представили интерактивную карту столичных парков, в которых проводят занятия по катанию на лыжах и коньках.