Российский двойник Леонардо Ди Каприо рассказал о своей карьере

Роман Бурцев, прославившийся как российский двойник американского актёра Леонардо Ди Каприо, рассказал RT, как сложилась его карьера после спада его популярности в СМИ.

Прославившийся в январе 2016 года благодаря своей внешности Бурцев заявил, что вскоре после завершения телепроекта «Роман с Ди Каприо», в рамках которого его пытались преобразить в звезду Голливуда, он вернулся на своё старое место работы на должность оператора техподдержки службы спасения «112».

«Мой начальник не ожидал, что после проекта я вернусь. Он думал, что я уволюсь и останусь работать в шоу-бизнесе», — рассказал он.

По его словам, после телепроекта ему предлагали принять участие в других телешоу, но он отказывался. А вот на поступавшие предложения вести различные праздничные мероприятия он отвечал согласием. В итоге в июне 2019 года он ушёл из техподдержки, а корпоративы стали его основным способом заработка.

«Сначала я совмещал с основной работой, но теперь решил уволиться из службы «112». Сейчас зарабатываю только корпоративами. Это примерно 50—60 тыс. рублей в месяц, но всё равно моё финансовое положение оставляет желать лучшего», — отметил он.

По словам двойника Ди Каприо, в настоящий момент он выступает не только в России. Например, он побывал в Казахстане и в Турции, а скоро поедет в Белоруссию.

Подробности — в материале RT.