Глава Бейского района Хакасии попал под машину при спасении щенка

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Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков был сбит автомобилем, когда вышел на проезжую часть, чтобы убрать с неё щенка.
Глава Бейского района Хакасии попал под машину при спасении щенка
  • © пресс-служба Республики Хакасия

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что Стряпков увидел щенка, когда ехал на личном автомобиле по дороге Саяногорск — Калы — Бея, и остановился, чтобы убрать его с проезжей части, после чего мужчину сбил автомобиль, который двигался в попутном направлении.

Глава района был госпитализирован с «травмой головы и сотрясением мозга», его состояние оценивается как удовлетворительное.

В середине октября стало известно о гибели мэра Абакана Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.

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