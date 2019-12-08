Глава Бейского района Хакасии попал под машину при спасении щенка
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что Стряпков увидел щенка, когда ехал на личном автомобиле по дороге Саяногорск — Калы — Бея, и остановился, чтобы убрать его с проезжей части, после чего мужчину сбил автомобиль, который двигался в попутном направлении.
Глава района был госпитализирован с «травмой головы и сотрясением мозга», его состояние оценивается как удовлетворительное.
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