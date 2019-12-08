Пожар в подмосковной гостинице локализован

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Спасатели локализовали пожар в подмосковной гостинице Одинцовского района, возгорание локализовано на площади 1050 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Пожар в подмосковной гостинице локализован
  • РИА Новости

В момент пожара в гостинице находились 30 человек, среди них 20 — постояльцы. К настоящему времени известно, что до прибытия пожарных на место происшествия из здания вышли 29 человек, судьба ещё одного уточняется — он мог уехать ранее.

Как уточнили в экстренных службах, тушение пожара осложнено тем, что деревянное здание разноуровневое, с мансардой, на которой произошло частичное обрушение кровли.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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