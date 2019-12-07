Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали

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Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали
  • РИА Новости

«В 22:22 пожар локализован», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о возгорании в торговом центре в Биробиджане.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.

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