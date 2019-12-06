В Карелии завели дело по факту падения рекламного щита рядом с женщиной
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Петрозаводске. По имеющимся данным, рабочий демонтировал незаконно установленную конструкцию, используя подручные инструменты, а не специальную технику. В результате стенд упал.
Как отметили в ведомстве, это повлекло реальную угрозу жизни и здоровью прохожей.
«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.
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