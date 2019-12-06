В Карелии завели дело по факту падения рекламного щита рядом с женщиной

В Карелии завели уголовное дело по факту падения рекламного щита рядом с женщиной, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в Петрозаводске. По имеющимся данным, рабочий демонтировал незаконно установленную конструкцию, используя подручные инструменты, а не специальную технику. В результате стенд упал.

Как отметили в ведомстве, это повлекло реальную угрозу жизни и здоровью прохожей.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в Озёрске плита ограждения памятника Прометею упала на трёхлетнего ребёнка.