Корейская компания Kia сертифицировала кроссовер Seltos для продаж в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Длина автомобиля — 4370 мм, высота — 1615 мм, колёсная база — 2630 мм, объём багажника — 498 л.

На российском рынке машина будет представлена в трёх вариантах — с двигателями мощностью 120 л. с., 147 л. с. и 175 л. с.

В зависимости от версии кроссовер комплектуется механической, автоматической, вариаторной или роботизированной трансмиссиями.

Kia Seltos должен поступить в продажу в России в 2020 году.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года.