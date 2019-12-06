В Волгоградской области завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 2002 году

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В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2002 году. Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Наталию Рудник.
В Волгоградской области завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 2002 году
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в Тракторозаводском районе между обвиняемым, которому на тот момент было 27 лет, и потерпевшим произошёл конфликт из-за невозвращённого денежного долга. Злоумышленник убил оппонента, после чего покинул регион.

Подозреваемого установили довольно быстро, но на его поиски по всей России ушло 17 лет. Мужчину задержали 27 июня 2019 года в домовладении родственников в Адыгее.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

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