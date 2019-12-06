В Волгоградской области завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 2002 году
- РИА Новости
По имеющимся данным, в Тракторозаводском районе между обвиняемым, которому на тот момент было 27 лет, и потерпевшим произошёл конфликт из-за невозвращённого денежного долга. Злоумышленник убил оппонента, после чего покинул регион.
Подозреваемого установили довольно быстро, но на его поиски по всей России ушло 17 лет. Мужчину задержали 27 июня 2019 года в домовладении родственников в Адыгее.
Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.