В Волгоградской области завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 2002 году

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2002 году. Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Наталию Рудник.

По имеющимся данным, в Тракторозаводском районе между обвиняемым, которому на тот момент было 27 лет, и потерпевшим произошёл конфликт из-за невозвращённого денежного долга. Злоумышленник убил оппонента, после чего покинул регион.

Подозреваемого установили довольно быстро, но на его поиски по всей России ушло 17 лет. Мужчину задержали 27 июня 2019 года в домовладении родственников в Адыгее.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.