В Казани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Короткая ссылка
В Московском районе Казани задержали 30-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу татарстанского управления Росгвардии.
В Казани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
  • РИА Новости

О возможном местонахождении обвиняемого в краже росгвардейцам рассказали представители республиканского управления ФСИН. Сотрудники заметили прохожего, который подходил под описание.

«В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина является тем самым осуждённым, которого правоохранительные органы разыскивают с октября текущего года», — уточнили в пресс-службе.

Задержанный передан инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде задержали жителя Ростовской области, находившегося в федеральном розыске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить