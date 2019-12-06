В Казани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Московском районе Казани задержали 30-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу татарстанского управления Росгвардии.

РИА Новости

О возможном местонахождении обвиняемого в краже росгвардейцам рассказали представители республиканского управления ФСИН. Сотрудники заметили прохожего, который подходил под описание. «В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина является тем самым осуждённым, которого правоохранительные органы разыскивают с октября текущего года», — уточнили в пресс-службе. Задержанный передан инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде задержали жителя Ростовской области, находившегося в федеральном розыске.