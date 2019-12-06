В Калининграде определили концепцию благоустройства парка Теодора Кроне

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В Калининграде определили победителя конкурса на создание архитектурно-градостроительной концепции благоустройства парка Теодора Кроне, сообщает «Янтарный край».
В Калининграде определили концепцию благоустройства парка Теодора Кроне
  • РИА Новости

Жюри посчитало лучшим предложение архитектора Антона Сагаля (Калининград/Милан), который в сотрудничестве с OASI Architects проработал идею отдыха, основанного на созерцании природы и наслаждения покоем.

Архитектор-реставратор из Калининграда Екатерина Смирнова награждена дипломом Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России. Её работа оценена за тактичный подход к проектированию в границах особо охраняемой территории.

Награждение победителей и передача конкурсных результатов в администрацию города для дальнейшего включения концепции в программы реализации запланированы на конец 2019 года.

Ранее глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал телеканалу «360» о создании проекта визуальной концепции общественного пространства города, разработкой которого займётся известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт.

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