Эксперт прокомментировал динамику цен на бензин в России

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Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал динамику цен на топливном рынке России.
Эксперт прокомментировал динамику цен на бензин в России
  • РИА Новости

«Во-первых, сезон закончился. Во-вторых, достаточное количество бензина продаётся сегодня на бирже. В то же время вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают достаточный объём предложения. То есть, резюмируя: сниженный спрос, достаточный уровень предложения — эти факторы обусловили отсутствие роста цен на бензин», — пояснил эксперт.

Он предположил, что скачок цен может произойти в конце декабря.

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о стабилизации российского топливного рынка.

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