Росстат отметил рост цен большинства медицинских препаратов в ноябре
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Росстата, большинство наблюдаемых лекарственных препаратов и медицинских товаров подорожали. Так, стоимость настойки пустырника выросла на 2,6%, а левомеколя — на 2%.
В ведомстве также отметили снижение цен на винпоцетин (1,9%), корвалол, сеннозиды А и В (0,3%), лоперамид (0,2%).
В феврале Росстат сообщил, что в 2018 году цены на медицинские препараты в России выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.