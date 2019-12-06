Росстат отметил рост цен большинства медицинских препаратов в ноябре

Короткая ссылка
Росстат отметил рост цен на валидол, лоратадин, таурин, йод, поливитамины и корригирующие очки в ноябре на 0,8—1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Росстат отметил рост цен большинства медицинских препаратов в ноябре
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Росстата, большинство наблюдаемых лекарственных препаратов и медицинских товаров подорожали. Так, стоимость настойки пустырника выросла на 2,6%, а левомеколя — на 2%. 

В ведомстве также отметили снижение цен на винпоцетин (1,9%), корвалол, сеннозиды А и В (0,3%), лоперамид (0,2%).

В феврале Росстат сообщил, что в 2018 году цены на медицинские препараты в России выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить