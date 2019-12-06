Росстат отметил рост цен большинства медицинских препаратов в ноябре

Росстат отметил рост цен на валидол, лоратадин, таурин, йод, поливитамины и корригирующие очки в ноябре на 0,8—1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщается на сайте Росстата, большинство наблюдаемых лекарственных препаратов и медицинских товаров подорожали. Так, стоимость настойки пустырника выросла на 2,6%, а левомеколя — на 2%.

В ведомстве также отметили снижение цен на винпоцетин (1,9%), корвалол, сеннозиды А и В (0,3%), лоперамид (0,2%).

В феврале Росстат сообщил, что в 2018 году цены на медицинские препараты в России выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.