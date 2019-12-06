В Москве ввели около 10 млн квадратных метров недвижимости в 2019 году

В Москве ввели около 10 млн кв. метров недвижимости по итогам 2019 года, заявил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Из них на жильё приходится 4,3 млн, то есть почти половина. Никогда за всю историю Москвы 10 млн кв. метров не вводили», — сказал он.

На гостиницы и апартаменты пришлось почти 500 тыс. кв. метров, на офисы — 800 тыс.

«Введено около 500 тыс. кв. метров торговых площадей и столько же производственных площадей», — добавил Хуснуллин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде рассказали о темпах жилищного строительства с начала года.