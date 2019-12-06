В Москве ввели около 10 млн квадратных метров недвижимости в 2019 году

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В Москве ввели около 10 млн кв. метров недвижимости по итогам 2019 года, заявил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В Москве ввели около 10 млн квадратных метров недвижимости в 2019 году
  • РИА Новости

«Из них на жильё приходится 4,3 млн, то есть почти половина. Никогда за всю историю Москвы 10 млн кв. метров не вводили», — сказал он.

На гостиницы и апартаменты пришлось почти 500 тыс. кв. метров, на офисы — 800 тыс.

«Введено около 500 тыс. кв. метров торговых площадей и столько же производственных площадей», — добавил Хуснуллин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде рассказали о темпах жилищного строительства с начала года.

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