В Москве ввели около 10 млн квадратных метров недвижимости в 2019 году
- РИА Новости
«Из них на жильё приходится 4,3 млн, то есть почти половина. Никогда за всю историю Москвы 10 млн кв. метров не вводили», — сказал он.
На гостиницы и апартаменты пришлось почти 500 тыс. кв. метров, на офисы — 800 тыс.
«Введено около 500 тыс. кв. метров торговых площадей и столько же производственных площадей», — добавил Хуснуллин.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде рассказали о темпах жилищного строительства с начала года.