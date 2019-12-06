В Тюменской области проводят проверку по факту вооружённого конфликта в кафе

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В Тобольске проводят проверку по факту вооружённого конфликта в кафе, сообщает URA.RU.
В Тюменской области проводят проверку по факту вооружённого конфликта в кафе
  • РИА Новости

Инцидент произошёл ночью 6 декабря.

«Звонок от сотрудника скорой помощи в дежурную часть поступил в 02:17, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По имеющимся данным, конфликт произошёл на бытовой почве. Один из посетителей нанёс другому побои, к перепалке присоединились их знакомые. Кто-то, по предварительной информации, достал травматический пистолет и выстрелил.

Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

«Точные подробности произошедшего пока устанавливаются, по окончании проверки будет принято решение», — сообщили в пресс-службе полиции Тобольска.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели мужчины в результате конфликта с таксистом.

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