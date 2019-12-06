В столице рассказали о создании интерактивной карты парков для участников «Московского долголетия»
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С помощью интерактивной карты можно будет узнать адреса предстоящих тренировок, а также следить за расписанием занятий.
По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, секции по катанию на коньках и лыжах открылись в Москве по просьбе участников «Московского долголетия».
«Тренировки будут проходить в столичных парках на свежем воздухе — на катках с искусственным льдом, а также на обустроенных лыжных трассах», — рассказал он.
Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, занятия начнутся, когда выпадет достаточное количество снега.
Ранее ФАН сообщало, что в московских парках этой зимой пройдут тематические выставки.