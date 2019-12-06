В столице рассказали о создании интерактивной карты парков для участников «Московского долголетия»

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Интерактивную карту столичных парков, в которых проводят занятия по катанию на лыжах и коньках, представили участникам проекта «Московское долголетие», сообщает «Вечерняя Москва».
В столице рассказали о создании интерактивной карты парков для участников «Московского долголетия»
  • ©mos.ru

С помощью интерактивной карты можно будет узнать адреса предстоящих тренировок, а также следить за расписанием занятий.

По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, секции по катанию на коньках и лыжах открылись в Москве по просьбе участников «Московского долголетия».

«Тренировки будут проходить в столичных парках на свежем воздухе — на катках с искусственным льдом, а также на обустроенных лыжных трассах», — рассказал он.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, занятия начнутся, когда выпадет достаточное количество снега.

Ранее ФАН сообщало, что в московских парках этой зимой пройдут тематические выставки.

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