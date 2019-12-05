Эдгард Запашный прокомментировал решение суда о приостановке работы парка «Тайган» в Крыму

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал решение суда о приостановке работы парка львов «Тайган» в Крыму на 30 суток.

«Ни в одном цирке России никто не закупает просроченное мясо. Все закупают мясо исключительно свежее», — заявил он.

По словам Запашного, он не осуждает владельца парка Олега Зубкова, но решение суда неудивительно, а закон должен быть един для всех.

«В любом случае мы должны заботиться не только о животных, но и о людях», — сказал Запашный.

Он отметил, что там, где люди плотно контактируют с животными, нужно обезопасить человека от травм, заражений и так далее.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что суд приостановил работу парка в связи с использованием кормов с истекшим сроком годности.