Эдгард Запашный прокомментировал решение суда о приостановке работы парка «Тайган» в Крыму

Короткая ссылка
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал решение суда о приостановке работы парка львов «Тайган» в Крыму на 30 суток.
Эдгард Запашный прокомментировал решение суда о приостановке работы парка «Тайган» в Крыму
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Ни в одном цирке России никто не закупает просроченное мясо. Все закупают мясо исключительно свежее», — заявил он.

По словам Запашного, он не осуждает владельца парка Олега Зубкова, но решение суда неудивительно, а закон должен быть един для всех.

«В любом случае мы должны заботиться не только о животных, но и о людях», — сказал Запашный.

Он отметил, что там, где люди плотно контактируют с животными, нужно обезопасить человека от травм, заражений и так далее.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что суд приостановил работу парка в связи с использованием кормов с истекшим сроком годности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить