В Мордовии открыли памятник адмиралу Фёдору Ушакову

В Темникове состоялась церемония открытия памятника адмиралу Фёдору Ушакову, сообщает kp.ru.

«Фёдор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота, образцом праведности. Он подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение», — заявил глава Мордовии Владимир Волков.

По его словам, жителям республики Ушаков особенно близок, поскольку именно этот регион он выбрал для последних лет своей жизни. В частности, адмирал открыл на свои средства госпиталь в Темникове, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года.

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