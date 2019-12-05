В Мордовии открыли памятник адмиралу Фёдору Ушакову
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«Фёдор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота, образцом праведности. Он подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение», — заявил глава Мордовии Владимир Волков.
По его словам, жителям республики Ушаков особенно близок, поскольку именно этот регион он выбрал для последних лет своей жизни. В частности, адмирал открыл на свои средства госпиталь в Темникове, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли бюст архитектору и реставратору Николаю Белехову.