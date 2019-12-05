В Краснодаре проверяют сообщения о применении насилия в отношении воспитанников детсада

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В Краснодаре проверяют сообщения о применении насилия в отношении воспитанников детского сада, передаёт портал «Юга.ру».
В Краснодаре проверяют сообщения о применении насилия в отношении воспитанников детсада
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе краевого СУ СК России, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию всех ответственных должностных лиц.

«В средствах массовой информации появилась информация о применении насилия в отношении малолетних со стороны воспитателя в одном из детских садов города Краснодара», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, сообщалось, что мать одного из детей обнаружила у ребёнка телесные повреждения, которые, как считает женщина, были причинены воспитателем.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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