На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют построить самый длинный эскалатор в Москве

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв рассказал, что на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии должен появиться самый длинный эскалатор в столице — более 130 метров.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт стройкомплекса.

К настоящему времени готова натяжная камера, которую начали сооружать в мае.

По словам Бочкарёва, на внешней части станции заканчиваются работы по строительству вестибюля. Почти завершён первый этаж, который будет выполнен в форме параллелограмма.

Далее запланирована заливка фундаментов под эскалаторы и их двигатели.

Ранее газета «Известия» сообщала о дизайне станции «Лефортово» БКЛ.