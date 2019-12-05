На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют построить самый длинный эскалатор в Москве

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Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв рассказал, что на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии должен появиться самый длинный эскалатор в столице — более 130 метров.
На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют построить самый длинный эскалатор в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт стройкомплекса.

К настоящему времени готова натяжная камера, которую начали сооружать в мае.

По словам Бочкарёва, на внешней части станции заканчиваются работы по строительству вестибюля. Почти завершён первый этаж, который будет выполнен в форме параллелограмма.

Далее запланирована заливка фундаментов под эскалаторы и их двигатели.

Ранее газета «Известия» сообщала о дизайне станции «Лефортово» БКЛ.

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