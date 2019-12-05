На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют построить самый длинный эскалатор в Москве
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт стройкомплекса.
К настоящему времени готова натяжная камера, которую начали сооружать в мае.
По словам Бочкарёва, на внешней части станции заканчиваются работы по строительству вестибюля. Почти завершён первый этаж, который будет выполнен в форме параллелограмма.
Далее запланирована заливка фундаментов под эскалаторы и их двигатели.
Ранее газета «Известия» сообщала о дизайне станции «Лефортово» БКЛ.