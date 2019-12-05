Экс-депутат Вадим Варшавский получил 3,5 года колонии

Генеральный директор Ростовского электрометаллургического завода, бывший депутат Государственной Думы Вадим Варшавский приговорён к 3,5 года колонии строгого режима.

Он осуждён за уклонение от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.

«В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей. Приговором суда ему назначено наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — приводит ТАСС сообщение СК.

В марте 2018 года сообщалось, что в Москве задержан экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский.