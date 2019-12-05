Предпринимателям Владикавказа рассказали о возможностях работы с Порталом поставщиков

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Во Владикавказе прошёл образовательный практический семинар, в рамках которого местные предприниматели узнали о возможностях работы через Портал поставщиков, сообщает НСН.
Предпринимателям Владикавказа рассказали о возможностях работы с Порталом поставщиков
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Эксперт в сфере закупок Расим Махмудов отметил ряд преимуществ этого электронного ресурса для малого и среднего бизнеса.

«Вся работа на нём бесплатна, здесь нет никаких платных тарифов. Ещё важная особенность, которую я для себя отметил, это то, что на Портале предусмотрены три разновидности закупок: закупка одного поставщика, котировочные сессии и закупка по потребности заказчика. Это делает закупку одного поставщика также конкурентной», — подчеркнул эксперт.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные предприниматели смогут принять участие в проекте «Московский акселератор», в рамках которого у бизнесменов появится возможность поработать с экспертами из разных областей.

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