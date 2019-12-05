Военнослужащих в Оренбургской области подняли по тревоге для внезапной проверки боеготовности

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Более 1,5 тыс. военнослужащих в Оренбургской области подняли по тревоге для внезапной проверки боеготовности, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Военнослужащих в Оренбургской области подняли по тревоге для внезапной проверки боеготовности
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Колонна техники совершила марш на Тоцкий полигон, отражая атаку условного противника.

К проверке привлекли танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения. Также задействованы расчёты противовоздушной обороны и войск РХБЗ.

Ранее газета «Известия» сообщала, что более 8 тыс. военнослужащих Южного военного округа на 30 полигонах провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой.

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