Эксперт оценил переход российского телевидения на цифровое вещание

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Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил переход российского телевидения на цифровое вещание.
Эксперт оценил переход российского телевидения на цифровое вещание
  • © Pornchai Jaito / EyeEm
  • Gettyimages.ru

По его словам, это обычный процесс технологического развития.

Как отметил эксперт, цифровое вещание позволяет создавать на его базе множество сервисов.

«Обновление инфраструктуры, которое здесь идёт, в России, важно не только для развития экономики, но и для обеспечения национальной безопасности и просто для выполнения тех задач, которые давно поставлены государством», — сказал он.

В феврале глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение в регионах страны.

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