Эксперт оценил переход российского телевидения на цифровое вещание
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По его словам, это обычный процесс технологического развития.
Как отметил эксперт, цифровое вещание позволяет создавать на его базе множество сервисов.
«Обновление инфраструктуры, которое здесь идёт, в России, важно не только для развития экономики, но и для обеспечения национальной безопасности и просто для выполнения тех задач, которые давно поставлены государством», — сказал он.
В феврале глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение в регионах страны.