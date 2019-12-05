Эксперт оценил переход российского телевидения на цифровое вещание

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил переход российского телевидения на цифровое вещание.

По его словам, это обычный процесс технологического развития.

Как отметил эксперт, цифровое вещание позволяет создавать на его базе множество сервисов.

«Обновление инфраструктуры, которое здесь идёт, в России, важно не только для развития экономики, но и для обеспечения национальной безопасности и просто для выполнения тех задач, которые давно поставлены государством», — сказал он.

В феврале глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение в регионах страны.