Почти 1,9 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье с начала года

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Почти 1,9 тыс. детей-сирот устроили в замещающие семьи в Московской области с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
Почти 1,9 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье с начала года
  • Pixabay

Об этом заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В регионе для всех желающих стать приёмными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы», — сказала она.

По её словам, с начала года в таких школах прошли обучение 1868 человек.

Всего в области проживают более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше 15,8 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приёмных семьях. Почти 8,5 тыс. проживают в семьях усыновителей.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить выплаты приёмным родителям.

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