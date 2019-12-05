Почти 1,9 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье с начала года
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Об этом заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
«В регионе для всех желающих стать приёмными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы», — сказала она.
По её словам, с начала года в таких школах прошли обучение 1868 человек.
Всего в области проживают более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше 15,8 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приёмных семьях. Почти 8,5 тыс. проживают в семьях усыновителей.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить выплаты приёмным родителям.