В подмосковном Минтрансе рассказали про обработку дорог от обледенения

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что за сутки 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог в области обработали от льда, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, минувшей ночью с помощью спецтехники были обработаны мосты, путепроводы, крутые повороты, эстакады, спуски, подъёмы и дороги с интенсивным движением.

«За минувшие сутки более 600 единиц техники обработали около 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,3 тыс. машин было на ночном дежурстве. Мониторинг дорожной ситуации ведётся в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Уточняется, что больше всего дорог очистили в Егорьевске, Коломне, Воскресенске, Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве и Шатуре.