В подмосковном Минтрансе рассказали про обработку дорог от обледенения

Короткая ссылка
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что за сутки 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог в области обработали от льда, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В подмосковном Минтрансе рассказали про обработку дорог от обледенения
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По данным министерства, минувшей ночью с помощью спецтехники были обработаны мосты, путепроводы, крутые повороты, эстакады, спуски, подъёмы и дороги с интенсивным движением.

«За минувшие сутки более 600 единиц техники обработали около 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,3 тыс. машин было на ночном дежурстве. Мониторинг дорожной ситуации ведётся в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Уточняется, что больше всего дорог очистили в Егорьевске, Коломне, Воскресенске, Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве и Шатуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить