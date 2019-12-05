Стали известны сроки завершения сноса кинотеатра «Соловей» в Москве

Представитель АО «Киноцентр» рассказал, когда планируется завершить снос кинотеатра «Соловей» в Москве.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, комплекс работ по демонтажу здания, включая вывоз строительного мусора, займёт полтора месяца.

«Планируем до 1 января завершить основной разбор здания», — уточнил собеседник.

4 декабря в Москве начались работы по сносу кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне. Ожидается, что на месте киноцентра построят гостиницу с культурно-досуговым центром. Сейчас снесена часть металлического фасада здания.

Видео процесса сноса — в материале RT.