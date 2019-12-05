Медведев ответил на шутку Батрутдинова о «тандеме»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с телеведущим и актёром Тимуром Батрутдиновым.

«От телеканала ТНТ делегирован именно я, скорее всего, потому, что я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал — тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов», — сказал Батрутдинов перед тем, как задать вопрос.

Затем телеведущий спросил российского премьера, что выигрывает в конкурентной борьбе, телевидение или интернет, и почему интернет.

«Правильно я вас понимаю, Тимош, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?» — начал ответ Медведев, имея в виду ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Батрутдинов, смеясь, отметил, что абсолютно правильно.