Россияне рассказали об отношении к деятельности волонтёров

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как относятся к волонтёрам.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, большинство россиян (60%) информированы о деятельности волонтёров в своих регионах.

Около 13% опрошенных знают о конкретных проектах, 47% респондентов что-то слышали о работе добровольцев, но без подробностей.

73% россиян отметили, что в настоящее время волонтёрством стали заниматься больше, чем 10—15 лет назад.

68% участников опроса назвали проекты волонтёров значимыми для жителей России, 17% — малозначимыми, 15% не определились с ответом.

К работе волонтёров отрицательно относится только 1% респондентов. Ещё 13% затруднились с ответом. 47% заявили о положительном отношении — в том числе 14% уважают добровольцев, 12% одобряют, 8% считают, что они молодцы.

На вопрос о том, должны ли государственные институты помогать волонтёрам, 88% опрошенных ответили положительно. Противоположного мнения придерживаются 6%.

Ранее НСН сообщала, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы.