Россияне рассказали об отношении к деятельности волонтёров

Короткая ссылка
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как относятся к волонтёрам.
Россияне рассказали об отношении к деятельности волонтёров
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, большинство россиян (60%) информированы о деятельности волонтёров в своих регионах.

Около 13% опрошенных знают о конкретных проектах, 47% респондентов что-то слышали о работе добровольцев, но без подробностей.

73% россиян отметили, что в настоящее время волонтёрством стали заниматься больше, чем 10—15 лет назад.

68% участников опроса назвали проекты волонтёров значимыми для жителей России, 17% — малозначимыми, 15% не определились с ответом.

К работе волонтёров отрицательно относится только 1% респондентов. Ещё 13% затруднились с ответом. 47% заявили о положительном отношении — в том числе 14% уважают добровольцев, 12% одобряют, 8% считают, что они молодцы.

На вопрос о том, должны ли государственные институты помогать волонтёрам, 88% опрошенных ответили положительно. Противоположного мнения придерживаются 6%.

Ранее НСН сообщала, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить