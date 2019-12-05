Россияне рассказали об отношении к деятельности волонтёров
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- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, большинство россиян (60%) информированы о деятельности волонтёров в своих регионах.
Около 13% опрошенных знают о конкретных проектах, 47% респондентов что-то слышали о работе добровольцев, но без подробностей.
73% россиян отметили, что в настоящее время волонтёрством стали заниматься больше, чем 10—15 лет назад.
68% участников опроса назвали проекты волонтёров значимыми для жителей России, 17% — малозначимыми, 15% не определились с ответом.
К работе волонтёров отрицательно относится только 1% респондентов. Ещё 13% затруднились с ответом. 47% заявили о положительном отношении — в том числе 14% уважают добровольцев, 12% одобряют, 8% считают, что они молодцы.
На вопрос о том, должны ли государственные институты помогать волонтёрам, 88% опрошенных ответили положительно. Противоположного мнения придерживаются 6%.
Ранее НСН сообщала, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы.